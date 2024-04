„Warum soll ich mich hier vertreiben lassen?“

In der Goethesiedlung wurde in den vergangenen Jahren viel gearbeitet. Fast alle bestehenden Häuser der Siedlung, die sich mehrere Gemeinnützige Wohnbauträger teilen, wurden saniert. Nur ein Haus der Siedlung steht noch fast wie bei der Errichtung im Jahr 1973 da. Es ist jenes der Heimat Österreich. Doris Speierle-Vidali wohnt mit ihrem Mann seit Jahrzehnten in dem großen Wohnblock.