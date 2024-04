„Die Ärztekammer hat jetzt deutlich mehr Östrogen“

Der niedergelassene Bereich ist nach den Diskussionen der Spitalsärzte – Stichwort: Streik oder Lorenz Böhler – in den Hintergrund geraten. Wie steht es um die niedergelassenen Ärzte?

Wir brauchen mehr Kassenstellen, wir brauchen mehr Ärzte im System, und wir brauchen vor allem bessere Rahmenbedingungen. Wir haben keinen Mangel an Medizinern, sondern an Kassenärzten. Wir haben heute in nur wenigen Stunden 160 Patienten in meiner Ordination behandelt. Und das war ein ruhiger Tag. Kein Wunder, dass sich das viele nicht antun wollen.