„Hab‘s dir ja gesagt“: Lambiase stichelt gegen Max

Hintergrund: Während des Suzuka-GPs schien der Niederländer am Sonntag mit der Einstellung des Frontflügels nicht vollends glücklich zu sein. Erst habe der Wagen untersteuert, später übersteuert, gab er seinem Renningenieur via Funk zu verstehen. „Ein oder zwei Klicks weniger wären okay“, so der Red-Bull-Pilot an Lambiase.