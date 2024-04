Bayern ist eine „Lustlos-Versager-Trottel-Truppe“

Auf die 0:2-Klatsche gegen Borussia Dortmund folgte am Samstag ein blamables 2:3 gegen Heidenheim. Der deutsche Rekordmeister Bayern München steckt tief in der Krise, Walter M. Straten nahm sich in der deutschen „Bild“-Zeitung kein Blatt vor der Mund. Er schrieb von einer „Lustlos-Versager-Trottel-Truppe“.