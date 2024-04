Robert Klauß: „Wir sind sehr schwer zu schlagen“

Robert Klauß (Rapid-Trainer): „Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Ein Punkt auswärts gegen den Tabellenführer, damit kann man leben. Wir können aber sicher besser spielen. In der ersten Hälfte haben wir das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, haben vor allem den Gegner weit vom Tor weggehalten. Die zweite Hälfte war von uns nicht mehr gut, wir hatten zu viele Ballverluste. Es war eine Müdigkeit da, wir waren nicht mehr spritzig genug. Da hat mir auch das Zutrauen in die eigenen Stärken gefehlt. Wenn wir hier gewinnen wollen, müssen wir besser sein. Aber man hat auch heute wieder gesehen, wir sind sehr schwer zu schlagen.“