Blau-Weiß Linz gegen WAC ab 19.30 Uhr LIVE

In der dritten Runde der Qualifikationsgruppe peilen Blau-Weiß Linz und der WAC heute ihren ersten Sieg an. Während die Oberösterreicher in der Bundesliga seit zehn Spielen sieglos sind, warten die Kärntner seit vier Partien auf einen vollen Erfolg. Für die Elf von Gerald Scheiblehner geht es darum, den Abstand von fünf Punkten auf Schlusslicht Lustenau zu vergrößern, das Team von Manfred Schmid liegt einen Zähler hinter Spitzenreiter Austria Wien.