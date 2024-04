Österreicher verlässt Team von Mikaela Shiffrin

Was Mitter an Shiffrin beeindruckt

„Ich habe viel gelernt. Manchmal ist es einfach gut, etwas Neues zu machen“, wird der Österreicher von „skiracing.com“ zitiert. Shiffrins Entschlossenheit und ihr Perfektionismus beeindruckt ihn: „Sie ist immer auf der Suche nach Verbesserung, immer selbstkritisch. Die Besten sind so, sie haben etwas Besonderes.“