Am Spieltag sind Spaghetti bei Goalgetter Pflicht

„Ich wurde wirklich super aufgenommen, fühle mich hier seit Tag eins pudelwohl“, freut sich Stürmer Marcel Holzer. Der seit Sommer für Donaufeld die Schuhe schnürt, beim letzten 5:0-Sieg gegen FavAC erstmals doppelt traf und mit sieben Toren teamintern der beste Schütze ist. Am Freitag ist der Zweite in der Ostliga bei Oberwart gefordert, will der 25-Jährige im dritten Spiel in Folge einnetzen.