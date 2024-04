Nach Unfall: Bora-Profi Kämna in stabilem Zustand

Kämna, der schon Etappen an den drei großen Rundfahrten Tour de France, Giro d‘Italia und Vuelta gewonnen hat, bereitete sich in einem Trainingslager auf seinen geplanten Start am Giro d‘Italia vor. Der Teamkollege von u.a. Marco Haller war mit seiner Trainingsgruppe unterwegs, als den Schilderungen von Bora-Hansgrohe zufolge ein entgegenkommendes, nach links abbiegendes Auto mit ihm kollidierte.