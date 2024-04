Vermisstes Kind (2) aus Serbien offenbar in Wien

Dann am Dienstag ein erster Hinweis aus Wien: Das vermisste Mädchen könnte bei der Straßenbahnhaltestelle Schottenring gesehen worden sein. Das bestätigte nun am Mittwoch die Polizei. Ein Mann hatte das Kleinkind in Begleitung zweier auffällig bunt gekleideter Frauen (gelb und rot) gesehen und ein Video angefertigt.