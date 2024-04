Die Wikinger legen in Wiener Neustadt an

Jetzt ist die Katze aus dem Sack! Die Vienna Vikings werden einen Großteil ihrer Heimspiele in der kommenden Saison der European League of Football in Wr. Neustadt bestreiten. Die ersten beiden Spieltage finden in der Generali-Arena der Austria statt, danach geht es in den Süden Wiens. Die Suche in der Hauptstadt nach einer fixen Heimspielstätte bleibt weiter erfolglos.