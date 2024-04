Auch ein Alkolenker ist nicht automatisch schuld

Ein tragischer Verkehrsunfall hatte sich Sonntagnacht im Innviertel ereignet: Wie berichtet, war in Tarsdorf ein 15-jähriger Einheimischer auf seinem Mofa mit einem Auto zusammengeprallt. Obwohl zwei Streifenpolizisten Zeugen des Unfalls geworden waren und den Bursch sofort wiederbelebten, erlag er noch in derselben Nacht im Spital seinen schweren Verletzungen. Der Unfalllenker war unter Alkoholeinfluss gestanden: Rund 1,4 Promille hatte der 34-Jährige intus. Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen.