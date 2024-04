15-Jähriger verunglückte auf seinem Moped tödlich

Die Streifenbeamten waren gegen 21 Uhr mit ihrem Polizeiauto in der Ortschaft Hofweiden (Gemeinde Tarsdorf) unterwegs. Als ihnen der 15-jährige Mofa-Lenker entgegenkam. Bei einem Blick in den Rückspiegel wurden sie Zeugen, dass der Bursch frontal in ein hinter dem Streifenwagen nachkommendes Auto prallte.