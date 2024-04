Leverkusen gegen Düsseldorf ab 20.45 Uhr LIVE

Auf dem Weg ins Halbfinale wurde Leverkusen erst in der Runde der letzten Acht erstmals so richtig gefordert. In einem packenden Duell mit dem VfB Stuttgart gelang es der „Werkself“ wie so oft in der Saison, spät ein Spiel in die gewünschte Richtung zu lenken. Nach einer Stunde noch in Rückstand gelegen, traf Jonathan Tah in der 90. Minute zum viel umjubelten 3:2-Erfolg.