„Das erste Finale für die Basketball-Bullen“

Wer hätte vorm Saisonstart gedacht, dass mit Kapfenberg und BC Vienna zwei heimische Basketball-Großkaliber in der Qualifikationsrunde um zwei Restplätze für das Viertelfinale raufen müssen? Bulls-Sportchef Michael Schrittwieser hat eine Erklärung parat: „Vienna muss wie wir die Zeche für die Teilnahme am Europacup zahlen. Wir haben zwölf Spiele mehr bestritten als die Liga-Konkurrenz und sind durch Verletzungsprobleme in diese Situation geschlittert.“ Dabei schaut´s für Kapfenberg sogar noch etwas freundlicher aus als für die Wiener: „Gewinnen wir am Sonntag dieses kleine Finale, dann haben wir den Viertelfinaleinzug erledigt. Dann hätten wir 26 Punkte, Wien bliebe bei 21.“ Während die Wiener danach nur noch zwei Spiele haben, hat Kapfenberg mit dem Nachtrag am 10. 4. gegen die Timberwolves noch ein Ass im Ärmel.