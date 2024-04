Ex-Frankfurt-Profi hat Entzugsklinik verlassen

„Möchte ein besseres Vorbild sein“

All das will Fenin, der seine Karriere 2017 beendet hatte, nun hinter sich lassen. „Der Aufenthalt in der Klinik hat mir geholfen, meinen Kopf freizubekommen. Meine Tochter ist für mich die wichtigste Person auf der Welt und ich möchte ein besseres Vorbild für sie sein als bislang“, erklärte der ehemalige Stürmer zu einem Bild, das ihn gemeinsam mit seinem Kind zeigt. Besonders bedanken wolle sich Fenin bei seinen Ex-Teamkollegen Milan Baros und Tomas Ujfalusi, die ihm geholfen hätten „zu verstehen, dass es keine Schande sein muss, professionelle Hilfe zu suchen und mir die ganze Zeit beigestanden.“