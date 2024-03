Papst erteilte Ostersegen „Urbi et Orbi“

Der Kreuzweg am Kolosseum in Rom am Karfreitag hatte dagegen ohne Papst Franziskus stattgefunden, der in den vergangenen Wochen wegen einer Bronchitis wiederholt Termine absagen musste. Das Oberhaupt der katholischen Kirche verfolgte die Prozession am Abend vom Gästehaus Santa Marta aus, in dem er wohnt. Er schloss sich dem Gebet derjenigen an, die sich mit der Diözese Rom am Kolosseum versammelten, erklärte der Vatikan.