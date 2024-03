8000 Gläubige feierten mit Papst im Petersdom

Gesundheitliche Probleme nach Bronchitis

Der Kreuzweg am Kolosseum in Rom hatte am Karfreitag, wie berichtet, ohne den Papst stattgefunden. Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche hatte in den vergangenen Wochen eine Bronchitis und blieb im Gästehaus Santa Marta, um sich zu schonen (siehe Video oben). Franziskus schloss sich dem Gebet derjenigen an, die sich am Kolosseum versammelten, teilte der Vatikan mit.