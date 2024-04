Hobby Lobby gibt Kindern Hoffnung und eine Zukunft

Tolle Bilanz im Vorjahr

Hier setzt die Hobby Lobby an. Der Verein bietet kostenlose Freizeitkurse für Kinder aus benachteiligten Familien an. Beim Coding, Fotografie, Schach, Volleyball oder Koreanisch arbeiten die Profis deshalb daran, Weiterbildung in der Freizeit allen Kindern zugänglich zu machen. 2023 war das wichtiger denn je. Im Vorjahr konnte man über 33.000 Betreuungsstunden für über 2100 Kinder anbieten. Zudem hat der Verein vier neue Standorte eröffnet.