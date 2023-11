Kein Geld für Hobbys: Kinder als „Handyzombies“

Freie Zeit nur am Handy

Bergmann: „Wie wichtig diese Arbeit ist, zeigt eine Umfrage unter unseren Teilnehmern. 93 Prozent geben an, dass sie sich einen bezahlten Verein gar nicht leisten können. 70 Prozent hängen in der nicht betreuten Zeit außerhalb der Schule oder unserer Kurse am Smartphone.“ Das sei gerade in der jetzigen Zeit mit Kriegen und Konflikten besonders besorgniserregend. Armut macht Kinder somit zu „Handyzombies“. Das zu verhindern ist ein Hauptanliegen des Vereins. Fünf Standorte gibt es in Wien.