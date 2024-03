Das ist der Unterschied zum Zwei-Euro-Hasen

Ob für Kinder oder Erwachsene, der Schokohase gehört zu Ostern dazu und hat in den meisten Nestern einen Fixplatz. Die „Krone“ hat in der Karwoche die Confiserie Eibensteiner in Hernals besucht und durfte den Zuckerbäckern über die Schulter schauen. Insgesamt fünf Lehrlinge machen zurzeit ihre Ausbildung am Standort. Eine von ihnen ist Linda Schörg, sie wird nach ihrer Lehrabschlussprüfung im Herbst die erste Chocolatière Wiens sein.