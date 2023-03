Essen für Wiener als wichtigster Osterbrauch

Früher war mehr Hase

Wie im Vorjahr liegen die durchschnittlichen Ausgaben für Geschenke, Süßigkeiten, Festessen und Dekoration bei 50 Euro pro Kopf in Wien. Geschenke für Kinder oder Enkelkinder dürfen im Schnitt sogar 70 Euro kosten, was ebenfalls den bisherigen Werten entspricht. Der eine oder andere Schokohase dürfte trotz der gleichbleibenden Summe heuer kleiner gewachsen sein: Die 50 Euro des Vorjahres sind heuer nur noch rund 45 Euro wert. So oder so freut sich der Wiener Handel aber heuer auf einen Mehrumsatz von rund 55 Millionen Euro durch Ostergeschenke.