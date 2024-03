Für Angriff auf die Top 3 braucht es mehr Dominanz

Von 2012 bis 2016 war der FAC-Platz die sportliche Heimat für Mehmet Sütcü. Es bleibt eine Erinnerung an „eine sehr schöne Spielerzeit mit Meistertitel und Aufstieg in die zweite Liga!“ Heute führt ihn der Weg retour nach Floridsdorf, bei der Trainer-Premiere für Vienna ist aber nicht der FAC, sondern Stripfing, der „Untermieter“ in der Hopfengasse, Gegner. Als Nachfolger für den am vergangenen Samstag entlassenen Alexander Zellhofer, 29, wird vorerst bis Saisonende weiter auf Jugend gesetzt. Sütcü ist erst 34 Jahre, aber im Gegensatz zum Vorgänger reicht das nicht mehr für den jüngsten Coach der Liga, der nun Amstettens Enengl mit 30 ist. Freilich bloß ein Nebenaspekt.