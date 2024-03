Familien kämpfen beim Bauen mit Salzburg-Aufschlag

Häuslbauer in Salzburg sehen etwas Licht am Ende des dunklen Wohnbautunnels: Immerhin stehen ihnen auf die nächsten drei Jahre aufgeteilt 24,2 Millionen Euro für Errichtung, Kauf und Mietkauf als Förderung (Zweckzuschuss) zur Verfügung. Möglich macht das die von der Bundesregierung verabschiedete Wohnbau-Milliarde, die via Bevölkerungsschlüssel auf die Länder aufgeteilt wird.