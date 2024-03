Fast 10.000 Salzburger warten auf Operationen

Kinder mit Hörschwierigkeiten sind momentan in Salzburg unzumutbaren Wartezeiten ausgesetzt. Wie die „Krone“ aufzeigte, müssen sie am HNO-Uniklinikum bis zu einem Dreivierteljahr auf Mandeloperationen warten. Grund dafür ist laut den Salzburger Landeskliniken der große Mangel an Pflegepersonal. Auch Erwachsenen mit chronisch entzündlichen Ohrerkrankungen ergeht es wie den betroffenen Kindern, sagt ein Facharzt. Er meint, „Wenn man jemanden kennt, geht es schneller.“ Die Landeskliniken verneinen allerdings, dass Privatversicherte schneller drankommen.