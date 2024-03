Bei Voestapine steigt jetzt das große Sesselrücken

Erstmals eine Frau im Vorstand

Ab Montag, 1. April, ist dieses Bild nicht mehr aktuell. Denn mit Monatswechsel ziehen drei neue Manager in den Vorstand ein: Gerald Mayer, bis Ende 2023 Chef der AMAG, folgt Langzeit-Finanzvorstand Robert Ottel nach, der seinen Vertrag nicht mehr verlängern wollte. Reinhard Nöbauer wird Leiter der High-Performance-Metals-Division und beerbt damit Franz Rotter, der in Pension geht. Und erstmals in der Geschichte des Stahlkonzerns mit Sitz in Linz gibt’s eine Frau im Vorstand: Carola Richter!