Abfahrt der Damen in Saalbach LIVE ab 11.15 Uhr

Österreichs Speed-Frauen kündigen ein letztes Halali in diesem Ski-Winter an. Die Abfahrt am Samstag ist, sofern das Wetter mitspielt, die finale ÖSV-Chance auf eine Kristallkugel im Frauen-Weltcup 2023/24. Es wäre die Erste im Speedmetier seit Nicole Schmidhofer 2019 in der Abfahrt. Die Trümpfe hält aber erneut Lara Gut-Behrami in Händen. Die Schweizerin könnte sich zu einem elitären Kreis gesellen.