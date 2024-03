Salzburgs Städte sind jetzt in roter Hand

Exakt elf Städte gibt es im Bundesland. Seit Sonntag sind acht von diesen elf in SPÖ-Hand, allen voran die Landeshauptstadt. Neu in der Liste sind Neumarkt und St. Johann. Die Roten holten in beiden Stadtgemeinden den Bürgermeistersessel von der ÖVP. Mittersill bekommt mit Thomas Ellmauer zwar einen neuen Stadtchef, der gehört aber einer Liste an. Nur Radstadt und Seekirchen bleiben weiter schwarz.