Finanzkrise? Überraschende Aussagen von Barca-Boss

„Haben Nein gesagt“

„Wir haben Angebote für Spieler wie Yamal in Höhe von 200 Millionen Euro erhalten, und wir haben Nein gesagt. Weil wir Vertrauen in den Jungen haben, in seine sportliche Entwicklung, und weil wir keinen Bedarf haben, im Gegenteil“, erklärt Laporta in der ersten Folge des vereinseigenen Podcast „El Podcast del President“: „Wenn wir Nein gesagt haben, dann deshalb, weil wir uns in einem wirtschaftlichen Erholungsprozess befinden und Licht am Ende des Tunnels sehen.“