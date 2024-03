Bayern führte schon Gespräche mit Trainer-Kandidat

Der Italiener steht aktuell bei Brighton & Hove Albion unter Vertrag und zählt neben Xabi Alonso zu den Top-Anwärtern auf den im Sommer frei werdenden Trainerposten in der Allianz Arena. Dem englischen „Telegraph“ zufolge soll De Zerbi, dessen Vertrag in Südengland 2026 ausläuft, eine Ausstiegsklausel in der Höhe von 14 Millionen Euro in seinem Arbeitspapier verankert haben.