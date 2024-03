Hausherr stellte Profi-Dieb mit einem Spaten

Couragiert reagierte ein Familienvater aus dem Burgenland, der in der Nacht auf Sonntag einen Kriminellen in seinem Wohnhaus ertappt hatte. Der Täter hatte im Keller bereits Beutestücke für den Abtransport vorbereitet. Mutig drängte ihn der Hausherr in eine Holzhütte und hielt - „bewaffnet“ mit einem Spaten – vor der Tür Wache, bis die Polizei eintraf. In Handschellen wurde der junge Rumäne abgeführt. Ob der Täter Komplizen hatte wird ermittelt.