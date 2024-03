„Ich brauche wohl bald einen Therapeuten“

In Kagran gibt es wiedermal kein Eis in der Steffl Arena. Das Final-4-Turnier der Damen-Liga DEBL muss daher Samstag und Sonntag in die Halle 3 ausweichen. Am 5. Mai soll das Nationalteam der Herren den finalen WM-Test gegen Kanada in Kagran bestreiten. Capitals-Manager Franz Kalla ist sauer. Und geht mittlerweile lieber zum Zahnarzt als in die Halle.