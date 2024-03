Paare sind trotz ungleicher Verteilung zufrieden

Dafür wurden 1577 Menschen in Österreich zwischen 16 und 88 Jahren befragt. Das zentrale Ergebnis: Eine gerechte Arbeitsaufteilung im Haushalt wird zwar als wichtig erachtet (von 91,5 Prozent), aber in der Praxis nicht immer gelebt (bei etwa jeder fünften Person nicht). Trotzdem ist ein Großteil der Befragten (89,6 Prozent) sehr oder zumindest eher zufrieden mit der von ihnen praktizierten Arbeitsaufteilung. Eine Rolle spielt zum Beispiel, was von der anderen Person überhaupt erwartet wird, und welche immateriellen Leistungen von der Partnerin oder dem Partner kommen. Das kann emotionale Zuwendung sein wie das Eingehen aufeinander.