Pinkelnig springt mit Schanzenrekord zum 15.Sieg

Pinkelnig war aufgrund einer Knieverletzung allerdings erst verspätet in diese Saison eingestiegen. Ihr erster Bewerb war das Springen in Garmisch-Partenkirchen am 30. Dezember 2023. Die 35-Jährige sprang danach noch 15-mal auf das Podest und feierte sechs Siege. „Danke an alle, die das möglich gemacht haben. Das sind so viele Leute, die arbeiten, dass ich grinsend am Balken sitze und egal bei welchem Wetter Gas geben kann“, erklärte Pinkelnig.