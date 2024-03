Skisprung-Debatte: „Fühl mich bisserl verarscht“

Nachdem die beiden norwegischen Skispringerinnen Silje Opseth und Eirin Marie Kvandal beim Saisonabschluss in Planica aus Protest nicht an den Start gehen, hat sich jetzt auch Eva Pinkelnig in die Debatte um Ungleichbehandlung im Skispringen eingeschalten. Sie fühle sie „ein bisserl verarscht“.