Spielsüchtiger Banker (28) räumte den Tresor aus

Die Verteidigerin skizzierte anfangs den Weg in den finanziellen Untergang: „Mein Mandant begann in Coronazeiten, da in der Bank kaum etwas zu tun war, aus Langeweile mit Glücksspielen am Handy.“ Zuerst habe er nur kleine Beträge entwendet, um resultierende Schulden zu zahlen, irgendwann habe er aber die Kontrolle und den Überblick komplett verloren. „Es rutschte alles Schritt für Schritt ins Extreme“, ergänzte der reumütige und geständige Angeklagte (28).