ÖVP fährt eigener Staatssekretärin in die Parade

Ein Thema, zwei verschiedene Meinungen: Während die aus Oberösterreich stammende Staatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) für eine härtere Gangart beim Mindestalter für Gefängnisaufenthalte pocht, ist man in ihrer Heimat anderer Meinung. Was der Landesgeschäftsführer der ÖVP einst sagte, lesen Sie weiter unten. Plus: So ist der Ausblick aus dem Büro der Staatssekretärin.