„Schreckliche Botschaft, die wir in Welt senden“

„Wie kann man dem Sport vertrauen?“

„Susie ist so mutig. Sie ist eine echte Anführerin, in einer Welt, in der die Menschen immer öfter schweigen. Ich liebe, dass sie aktiv wird, weil es in dieser Welt oft an Verantwortung mangelt“, fand Hamilton bei einer Presserunde im Rahmen des anstehenden Australien-GPs lobende Worte gegenüber der ehemaligen Rennfahrerin, um anschließend gegen den Verband auszuteilen. „In der FIA gibt es keine Transparenz, niemand erfährt, was hinter verschlossenen Türen passiert. Es gibt eindeutig keine Rechenschaftspflicht – aber das brauchen wir. Ich denke, die Fans brauchen das. Wie kann man dem Sport und dem, was hier passiert, vertrauen, wenn man das nicht hat?“, wurde der 39-Jährige deutlich.