Ausraster: Depp soll Co-Star fertig gemacht haben

„Bloß nicht weinen“

Der für sie sehr unangenehme Moment ereignete sich direkt am ersten Tag am Set. Nachdem Glaudini, nur im Bikini bekleidet und am Boden liegend, eingeschüchtert schwieg, soll Johnny Depp noch gesagt haben: „Oh, jetzt ist es nicht mehr so lustig? Kannst du jetzt die Klappe halten? Kannst du jetzt verdammt noch mal die Klappe halten? So still wie du jetzt bist, so bleibst du verdammt noch mal auch.“