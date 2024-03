U17-ÖFB-Team besiegt Slowenien in EM-Qualifikation

Österreichs U17-Fußballnationalteam ist mit einem Sieg in die Eliterunde der EM-Qualifikation gestartet. Die Auswahl von Martin Scherb besiegte am Mittwoch beim Heim-Turnier in Wr. Neustadt Slowenien mit 2:0 (1:0). Florian Hangl (30.) und Oghenetejiri Adejenughure (62.) erzielten die Tore.