„Für mich die beste Spielerin der Liga!“

Die Handball-Damen der HIB Graz befanden sich nie ernsthaft in Abstiegsgefahr, jetzt kann auch der zweite Steirer-Klub durchatmen und für die nächste Saison in der WHA planen. Als Tabellenachter mit 16 Punkten kann den Füchse-Damen nichts mehr passieren. Doch mit dem Klassenerhalt wollen sich die Obersteirerinnen nicht zufriedengeben. Die Maretic-Truppe will in der Tabelle in den ausstehenden drei Runden (zuerst wartet Schlusslicht St. Pölten, dann das Derby gegen HIB, ehe es noch gegen Serienmeister Hypo NÖ geht) noch einen satten Sprung nach vorne machen. „Das ist machbar, bis auf das Führungsduo ist alles eng beisammen. Mit drei, vier Punkten mehr bist du in den Top-5, wir greifen an!“, betont Heinz Rumpold.