Nach Leidenszeit für großen Coup bereit

Anfang Jänner hatte er sich für seine Karriere – und gegen den Einberufungsbefehl des österreichischen Bundesheers entschieden. Was medial freilich über die Landesgrenzen hohe Wellen schlug. Nun sorgte Marlon Mustapha für sportliche Schlagzeilen – und zwar positive! Beim 4:0-Sieg seiner Düsseldorfer in der zweiten deutschen Liga über Osnabrück stand der Wiener nach zweieinhalb Jahren (letztes Spiel im Trikot der Admira am 22. Mai. 2022 gegen LASK) erstmals wieder in der Startelf und erzielte dabei seinen zweiten Saisontreffer. ,,Nach so vielen Rückschlägen und Verletzungen war das natürlich einfach nur überwältigend“, strahlt Mustapha.