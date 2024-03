Kritik an Rennkalender: „Kündigungen mit Tränen“

„Wir sind am Limit, was die Zahl der Rennen für Teampersonal, Fahrer, weitere Formel-1-Mitarbeiter, Journalisten und so weiter betrifft“, meinte Ferrari-Pilot Carlos Sainz, dessen Einsatz am Wochenende in Melbourne wegen der Folgen einer Operation am Blinddarm nicht sicher ist. Alonso bringt angesichts von Verstappens Dauerdominanz aber noch etwas anderes ins Spiel. „Stellen Sie sich vor, wie wir in die Rennen der zweiten Saisonhälfte gehen, wenn es dann keinen Anreiz mehr geben sollte, um etwas zu kämpfen“, merkte er an.