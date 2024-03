Nächste Bluttat: Erneut wurde Mann niedergestochen

Die Serie an Gewalttaten in Favoriten flacht nicht ab. Nachdem am Sonntag im Bereich Reumannplatz ein Jugendlicher einen 21-Jährigen niedergestochen haben soll, kam es am Montagabend schon zur nächsten Attacke. Erneut wurde ein Mann mit dem Messer attackiert. Der Angreifer konnte gefasst werden.