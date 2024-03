Sound von GZSZ-Star auf den Tiroler Bergen

Die „Krone“ bat Felix von Jascheroff – bekannt vor allem als John Bachmann aus der Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und als DJ – vor seinem Auftritt an den Turntables gemeinsam mit „Micar“ alias Michael Carsten kürzlich auf dem KaserMandl am Penken im Zillertal in Tirol zum Interview. Dabei sprach er unter anderem über die Anziehung der Berge, über die mentale und körperliche Anstrengung im Dschungelcamp 2024 und seine künftigen Projekte.