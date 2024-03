Spittaler betreibt ein echtes Paradies für Zocker

Die Warteschlange vor dem beliebten Haus des Meeres in Wien ist lang, doch so mancher überlegt es sich dann doch noch anders – lockt seit wenigen Monaten doch eine weitere Attraktion: Direkt neben dem Flakturm-Zoo hat sich in einem 700 Quadratmeter großen Bunker ein Spielemuseum unter Kärntner Ägide angesiedelt.