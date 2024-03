Schweiz: Illegales Treffen mit Sellner aufgelöst

Einreise offenbar per Schlauchboot

Wie ein von der rechtsgerichteten „AktiveJugend-CH“ gepostetes Video zeigt, war Sellner mit einem Schlauchboot über den Bodensee in die Schweiz gelangt. „Ich kann allen Leuten, die Sorge haben wegen ihrer Einreise in die Schweiz nur empfehlen, über den Bodensee kommt man sicher und gut rein“, sagte er nach seiner Ankunft. Weder von der Bundespolizei noch von der Kantonspolizei habe es nämlich eine „klare Ansage (gegeben), ob ich kommen darf“, so Sellner, der sich lächelnd als „Bootsflüchtling“ bezeichnete.