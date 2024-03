Zivildiener helfen als „Kindergartenonkels“ aus

Derzeit sind 6300 Pädagoginnen und Pädagogen, Assistenzkräfte und Tageseltern in Tirol im so genannten Elementarbereich (Vorschule und Kindergarten) tätig. In einigen Einrichtungen in Tirol sind auch Zivildiener im Einsatz. Wie in Kematen: Zwei Zivildiener unterstützen dort die rund 50 pädagogischen Fach- und Assistenzkräfte bei den täglichen Aufgaben, die im Kindergarten, der Kindergrippe, dem Hort oder auch dem Waldkindergarten anfallen. Bildungslandesrätin Cornelia Hagele und die für Wehr- und Zivildienst zuständige Sicherheitslandesrätin Astrid Mair besuchten am Freitag den Kindergarten in Kematen, um sich vor Ort ein Bild dieser zu machen.