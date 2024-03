Wiederholungstäter: AUVA-General kasperlt weiter

„Kommunikation nicht so gelaufen wie gewünscht“

Chinesisch angehaucht ist auch die Kommunikation der AUVA. Kritische Medien wie die „Krone“ werden nicht zu Hintergrundgesprächen geladen, um den Generaldirektor nicht mit störenden Nachfragen zu belästigen. Mail-Anfragen an den Chef in seinem gläsernen Elfenbeinturm in der Wienerbergstraße beantwortet offenbar schon eine KI: „Wir verstehen, dass in der Kommunikation nicht alles so gelaufen ist, wie wir uns das selbst gewünscht hätten.“ Und: „Klar ist: Kein akut notwendiger Eingriff wird verschoben.“