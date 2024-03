Moderatorin reagiert auf bösen Fremdgeh-Vorwurf

Doch schon am Mittwoch folgte der Gegenschlag von Abdo. „Nach unserem Ausflug in das Emirates Stadium sind wir zurück in unserem Champions-League-Studio. Diese Gruppe ist seit dreieinhalb Jahren zusammen, ich bin mit einem Bruder aufgewachsen, und ich habe das Gefühl, dass ich hier drei weitere hinzugewonnen habe“, so die Moderatorin zu ihren Kollegen Thierry Henry, Jamie Carragher und Micah Richards, welche sie nun auch ganz persönlich ansprach.